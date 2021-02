WAC schnappt sich die Tabellenführung

RZ Pellets WAC - FC Flyeralarm Admira

Jedes Spiel eng und am Ende doch ein unerwartet klarer Sieg für den WAC: Sebastian Galic (WAC) - Heinz Knapp (ADM) 3:2, Daniel Spajic (WAC) - Michael Mattes (ADM) 2:1 und Alexander Kukolja (WAC) - Petar Radosavljevic (ADM) 2:1. Die drei Siege hieven die Kärntner an die Tabellenspitze. Die Admira verliert dafür mit diesem Nullpunkter den Anschluss an das Top-Quartett, hat jetzt schon 13 Punkte Rückstand auf die viertplatzierte Austria und 16 auf den WAC.