Manchester United enttäuscht, Hasenhüttl bedient

Southampton kassierte mit einem 1:2 trotz Führung gegen die Wolverhampton Wanderers die sechste Liganiederlage in Serie. Das enorm stark in die Saison gestartete Team von Ralph Hasenhüttl fiel damit auf den 13. Tabellenplatz zurück. Die „Saints“ haben nur eine ihrer vergangenen elf Ligapartien gewonnen. Sechs Ligapleiten in Folge sind ein Negativrekord in der Klubgeschichte.