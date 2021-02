Zehn Antworten zum heutigen Schulstart

Welche Schüler dürfen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen und für wen gilt Schichtbetrieb?

Die Volksschüler sind durchgehend von Montag bis Freitag in den Schulen. In den Mittelschulen, den Polytechnischen Schulen, den AHS und BMHS werden die Klassen in zwei Gruppen (A und B) geteilt, die im Wechsel zwei Tage Unterricht haben (Montag, Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag). Am Freitag werden beide Gruppen dann im Distance Learning unterrichtet. In der Sekundarstufe II (Oberstufe) kann der Freitag auch individuell für den Unterricht in kleinen Gruppen genutzt werden.