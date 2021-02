Ampel leuchtet nun auch in Oberösterreich orange

Salzburg am stärksten betroffenes Bundesland

Beim Blick auf die 14-Tages-Inzidenz, liegt Tirol mit minus 15 Prozent nur hinter Salzburg. Auch wenn die Zahlen dort am stärksten zurückgehen, ist Salzburg mit einem Wert von 128,8 noch immer das am stärksten betroffene Bundesland, knapp vor Kärnten. Der Österreich-Schnitt liegt genau bei 100,1. Im aktuellen Wochen-Schnitt weist just Tirol mit 80,2 den niedrigsten Wert auf, gefolgt von Oberösterreich und Wien.