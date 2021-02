Online-Riesen trüben Klima

Allein was Verpackung und Transport anbelangt, sind die heimischen Modehäuser der weltumspannenden Internetkonkurrenz in Sachen Umweltverträglichkeit haushoch überlegen. In Zahlen ausgerückt: Um 34 Prozent, also mehr als ein Drittel höher ist der Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen beim internationalen Versandhandel. Die Probe aufs Exempel hat C7-Consult gemacht. Die Spezialisten für die Umweltauswirkungen von Produkten verglichen den Kauf von Hose, Hemd und T-Shirt eines Konsumenten aus Michelbach in der Bezirkshauptstadt Tulln mit einer Bestellung bei Online-Giganten. Den größten Unterschied gab es bei der Verpackung – ein Karton mit 200 Gramm stand einem Papiersackerl mit 60 Gramm gegenüber. Auch bei Transport-Emissionen hatte der heimische Handel die Öko-Nase vorn. Stift: „Zur besseren Umweltbilanz kommt, dass unsere Händler auch hier ihre Steuern bezahlen.“