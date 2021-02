Test-Ansturm auf Apotheken

Auch in der Borromäus-Apotheke in der Stadt Salzburg kommen laufend Menschen zum Abstrich. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt Leiterin Margarete Olesko. Warum das so ist? „Die Menschen müssen nicht mehr zur Teststraßen fahren“, glaubt Olesko. 160 Schnelltest wurden in ihrer Apotheke am Dienstag abgenommen. „Das ist natürlich schon viel personeller Aufwand“, sagt sie.