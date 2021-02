Maßnahmen „zu spät, zu zögerlich, zu halbherzig“

Die Zahlen bleiben hoch, in Niederösterreich haben die Impfungen gestartet und in Deutschland wird der Lockdown wohl noch einen Monat dauern - das sind die Themen heute bei Ihren Krone-News mit Damita Pressl. Im Talk ist Jörg Leichtfried, stv. Klubobmann der SPÖ: er erklärt, warum die Partei das Krisenmanagement in Tirol so scharf kritisiert.