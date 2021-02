Mutations-Verdacht: Warnung an Supermarktkunden

Beim Auftreten von Symptomen soll man in Selbstquarantäne gehen und sich umgehend über das Gesundheitstelefon 1450 zu einer PCR-Testung anmelden. Empfohlen wird auf jeden Fall ein Antigen-Schnelltest in der Stadthalle Fürstenfeld oder in der Hartberghalle bzw. in einer Apotheke.