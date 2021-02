Besuchsregelung für Altenheime gefordert

Eine Klarstellung, wieweit in jenen Altenwohn- und Pflegeheimen mehr Besuche ermöglicht werden können, in denen die Impfung bereits abgeschlossen ist, fordern die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Oberösterreich und Wien vom Gesundheitsministerium. Nach der Immunisierung müsse bei gebotener Vorsicht ein weiterer Schritt in Richtung Normalität geprüft werden.