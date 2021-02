Saalfelden sucht jetzt den Loipen-Drifter

Gemein! Stefan Aigner, Mitarbeiter der Stadtgemeinde Saalfelden, hatte bis 1 Uhr in der Nacht an der Langlauf-Loipe beim Ritzensee gefeilt. Am nächsten Morgen war sie beschädigt. Ein Augenzeuge entdeckte Reifenspuren beim Langlaufstadion: Ein unbekannter Autofahrer nutzte die frisch präparierte Piste wohl zum Driften.