Doppelbrand in Tierheim: Vierbeiner blieben heil

Vom Wohnzimmertisch nahm ein sechsjähriger Bub unbemerkt ein Feuerzeug. Dann ging es am 8. Februar unter Aufsicht der 48-jährigen Frau mit der kleineren Schwester in den Schnäppchenmarkt im Dachgeschoß. Die Frau holte kurz vor 16 Uhr Süßes – Zeit genug für den Sechsjährigen, Spongebob zu grillen und noch ein Kleid in Brand zu stecken. Als die Frau wieder hochkam, schickte sie die Kleinen sofort nach unten, warf den Kleiderständer um und versuchte vergebens, die Flammen mit einer Decke zu löschen. Sie wurde von der Feuerwehr gerettet und mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, das sie bereits am nächsten Tag wieder verlassen konnte.