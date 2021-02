Am Valentinstag lassen Steirer die Blumen sprechen

Zahl der Lehrlinge ist gesunken

Hand in Hand damit sank die Zahl der Lehrlinge, die aufgenommen werden konnten. Nur 25 statt der sonst üblichen 40 Jugendlichen werden zu Fachkräften. Aber der neue Startschuss zur Blütenpracht fällt am 14. Februar - viele Gärtner und Floristen liefern sogar kontaktlos an die Haustür.