Fingerspitzengefühl, Ausdauer und Beobachtungsgabe

„Krone“: Wie sind Sie zu dem Beruf „Privatdetektiv“ gekommen?

Robert Maullaun: Ich hatte das Glück, dass mein Vater schon bei einer Detektei angestellt war. In meiner Schulzeit durfte ich ihn bei Ermittlungen begleiten und bekam so erste Einblicke in diesen Beruf. Nach meiner Karriere als Leistungssportler im Judo arbeitete ich in derselben Detektei wie mein Vater, später machte ich mich selbstständig. Ich übe diesen Beruf bereits seit 19 Jahren aus.