Tirol: Infizierte, Massentest, Vorwürfe im Häfen

Hinsichtlich der Umsetzung der Vorgaben haben Fachteams mehrere unangekündigte Inspektionen vor Ort (unter anderem auch in der JA Innsbruck) durchgeführt. „Im konkreten Fall hat die Leitung in Innsbruck alle zentralen Vorgaben umgesetzt, was nicht zuletzt im Wege der oben erwähnten unangekündigten Fachinspektionen überprüft wurde. Den Vorgaben entsprechend werden positiv getestete Insassen auf der Covid-Station abgesondert und isoliert, bislang kam es zu keiner Clusterbildung“, sagt Ratz. Die Auswertung der Tests erfolge durch externe Labors. Diese leiten allfällige positive Ergebnisse an die Behörden weiter. Positiv getestete Bedienstete befolgen die behördlichen Anweisungen und treten den Dienst erst an, wenn eine behördliche Freigabe erfolgt.