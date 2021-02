Kodak Black spendet Stipendien für FBI-Kinder

Der 23-jährige Rap-Star hat sich an die Familien der kürzlich in Sunrise, Florida getöteten Agenten gewandt und angeboten, für den College-Unterricht ihrer Kinder zu bezahlen. Bradford Cohen, der Anwalt des Rappers, hat einen Brief an die FBI Miami Division geschickt, in dem er das Angebot von Kodak unterbreitet, die Ausbildung der Kinder zu finanzieren, die Elternteile bei einer tödlichen Schießerei verloren haben.