Hilferufe aus versperrter Wohnung in Voitsberg

Aufmerksame Nachbarn hörten am Montag in den frühen Abendstunden Hilferufe aus der Wohnung einer betagten Person im ersten Obergeschoß am Hauptplatz in Voitsberg. Da die Eingangstüre versperrt war, wurde unverzüglich die Polizei verständigt, die nach Erkundung der Lage zwecks Türöffnung die FF Voitsberg alarmieren ließ.