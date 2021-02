Illegaler Skispaß geht vorerst munter weiter

Ein gemütliches Skiwochenende zu zweit in Zell am See oder auch Kaprun? Das dürfte weiter möglich sein – trotz Beherbergungsverbots: Landesrat Christian Stöckl (ÖVP) plant erst am Donnerstag ein „Koordinierungsgespräch“ mit der Polizei und den Behörden, um das Vorgehen gegen illegale Vermieter abzusprechen.