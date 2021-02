Die Anführerin: Ofner trägt Skicross-Hoffnungen

Weltcupsieg? Dieses Ziel hat Katrin Ofner in Val Thorens (Fra) Ende 2020 abgehakt. Jetzt soll sich in Idre Fjäll der nächste Traum der Skicrosserin aus Kobenz erfüllen. Jener von WM-Edelmetall. Ihre Chancen in Prozent? „Entweder mach ich eine Medaille, oder ich mach keine“, grinst Kati vor der Quali in Schweden am Mittwoch, „im Kopfrechnen war ich nie gut.“