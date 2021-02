Leogang: Pkw überschlug sich

Auf der schneeglatten Fahrbahn der B164 kam ein 25-jähriger Lenker am Montagmorgen mit seinem Auto von der Fahrbahn ab.Auf Höhe des Pass Grießen überschlug sich der Pkw und landete in einer Wiese neben der Fahrbahn. Die Feuerwehr Leogang musste das Fahrzeug bergen, am Pkw entstand Totalschaden. Der Lenker verletzte sich und musste in das Krankenhaus Zell am See gebracht werden.