Junge Generation: Liebe für Land, Furcht vor Putin

Der Musik-Student Stepan sagt: „Putin ist ein Monarch. Niemand sollte so lange an der Macht sein.“ Er ergänzt: „Das politische System in Russland war nie demokratisch. Aber erst unter Putin wurde es richtig anti-demokratisch. Für die Regierung ist das russische Volk der Feind. Schaut euch doch nur an, wie die Opposition niedergeprügelt wird. Sieht so Demokratie aus?“