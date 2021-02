Esther Graf singt sich in Deutschland zum Star!

Kärntnerin startet in Deutschland durch

Und dieser spontane Versuch fruchtete. „Drei Tage später bekam ich eine Antwort, und meine Zeit in Berlin begann“, erinnert sich Esther, die nebenbei modelt und Songwriterin ist: „In der Musikbranche muss man sich trauen, wenn man weiterkommen will!“, betont Graf selbstbewusst. Die junge Sängerin brachte bereits einige Singles wie „Chamäleon“, „Nummer 10“ oder „Dynamit“ raus. Viele ihrer Lieder laufen in deutschen Radios, der Song „Wasted“ ist sogar in ihrer Heimat zu hören.