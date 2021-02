Racheakt? Polizeiwagen ging in Flammen auf

War es ein Racheakt? Vor der Polizeiinspektion Innsbruck-Hötting ging in der Nacht auf Freitag ein Streifenwagen in Flammen auf. Laut Exekutive bestehe Verdacht auf Brandstiftung. Es werde in alle Richtungen ermittelt, betonte ein Sprecher auf „Krone“-Nachfrage.