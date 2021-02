Obst und Feuerwerke: Millionen Euro hinterzogen

Ein Steirer soll über Jahre hinweg mit Obst- und Feuerwerksständen rund 1,7 Millionen Euro an Umsatzsteuer und mehr als eine Million Euro an Einkommenssteuer hinterzogen haben. Laut Finanzministerium ist er nun zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Fall war 2017 in der Obersteiermark aufgeflogen. Der Beschuldigte hatte seine Verkaufsstände aber in der gesamten Steiermark betrieben.