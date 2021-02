Skurril: Diese Vereine und Phobien gibt´s wirklich

Vier prominente Gäste, fünf skurrile Themen, zwei Spielrunden und viele Lacher erwarten uns auch diese Woche wieder in einer neuen Ausgabe von „Echt Jetzt!?“. Denn Moderatorin Sasa Schwarzjirg setzt nicht nur eine Promi-Freundschaft aufs Spiel, sondern diskutiert mit ihren Gästen auch jene Schlagzeilen, die uns in der „Krone“-Redaktion zum Schmunzeln gebracht haben. Wie etwa ein Kindercomic, dessen Hauptfigur das beste Stück des Mannes ist und wann Frauen Männer in die Tasche stecken. Außerdem wird über die seltsamsten Vereine und Phobien, von deren Existenz wir bisher gar nicht wussten, diskutiert. Zu Gast sind: „Comedy Hirte“ Peter Moizi, Ex-Kicker Andreas Ogris, Schlagerstar Simone und Kabarettistin Ingrid Diem.