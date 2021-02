Wer wird Superintendent(in)?

Am 6. März findet die Wahl des Oberhaupts der evangelischen Kirche im Burgenland statt. Der Urnengang wird in Oberschützen abgewickelt, als Kandidaten stehen zwei Frauen und ein Mann zur Verfügung. Die beiden Pfarrerinnen sind im Burgenland tätig, Iris Haidvogel in Gols, Claudia Schörner in Rust.