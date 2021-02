Drag-Queen Tamara Mascara zeigt Herz

Raphael Massaro - besser bekannt als Tamara Mascara - kann nun seit bald einem Jahr nicht mehr seinem Beruf als DJane und Veranstalter nachgehen und trotzdem schätzt er das, was ihm bleibt: ein Dach über dem Kopf! Aus diesem Grund hat er sich der Drag-Queen Crystal O angeschlossen, die mit der Unterstützung durch die Why-Not-Clubdiskothek und die Felixx Bar, zum Spenden für die Gruft aufruft. Jeden Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr kann man diese Spenden in der Felixx Bar (Gumpendorferstraße 5, 1060 Wien) vorbeibringen. Dort wird alles aufbewahrt und schließlich gesammelt an die Caritas übergeben.