Mit diesem Ganzkörpertrainer halten Sie sich fit

Ein Ganzkörpertrainer hat mehrere Vorteile. Er ist so konzipiert, dass man damit so gut wie jede Körperpartie trainieren kann. So trainiert er vor allem Bauch und Oberkörper, aber auch Bein- und Armmuskulatur, wie Trizeps und Bizeps. Ein Ganzkörpertrainer eignet sich sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene, denn hier kann man den Schwierigkeitsgrad individuell einstellen. Außerdem lässt sich der Ganzköpertrainer zusammenklappen und eignet sich somit sehr gut auch für kleinere Wohnungen.