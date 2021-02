Jetzt Neustart für den Kulturhofkeller in Villach

Mit Unterstützung der Stadt Villach, die mit einer Förderung ausgeholfen hat, wird nun am Neustart gearbeitet. „Der Kulturhofkeller soll mehr in Richtung Hof ausgerichtet werden. Hier gibt es bereits Sound- sowie Kunstinstallationen“, sagt Obmann Stefan Ebner. „Die zwei Bühnen im Keller werden bleiben, es wird aber in neue Technik investiert. Auch die Böden und Sanitäreinrichtungen sollen umfassend erneuert werden.