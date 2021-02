Nach Firmen-Insolvenz: Quotenjagd in der Legowelt

Die Firma schlitterte aufgrund des Betrugsverdachts und des behaupteten Schadens von bis zu einer halben Millionen Euro in Insolvenz. Anwalt Bernhard Fink hat als Masseverwalter jetzt gute Nachrichten für die rund 30 Gläubiger: „Das Firmeninventar, vor allem Lego, darunter auch viele begehrte Modelle, konnte in Bausch und Bogen verkauft werden. Dadurch dürfte sich eine zweistellige Quote ausgehen.“