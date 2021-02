Tourismusort Serfaus: „Überleben bis zum Neustart“

Laufende Skilifte waren ein letztes Zeichen von Normalität, doch in dieser Woche bewegen sich nicht einmal mehr die Seilbahnen. In der Dorfstraße, sonst ein quirliger Ort bis in die Nacht, erledigen Einheimische vereinzelt ihre Alltagsgeschäfte. Abends ist es dann totenstill. „Da tut mir schon das Herz weh“, schnauft Après-Ski-Betreiber Stefan Patscheider mit dem Blick auf weiße Pisten und blauem Himmel. Noch im Herbst plante er mit 14 statt 24 Mitarbeitern, baute Tische und Trennwände ein. Nun hat er zwei Beschäftigte - in Kurzarbeit. Seine langjährigen einheimischen Beschäftigten „wollen buggeln“, nun erhalten manche das erste Mal in ihrem Leben Notstandshilfe.