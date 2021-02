Hohe Inzidenz: Massentests nun auch in Osttirol

In Osttirol sind die Bewohner von fünf Gemeinden am kommenden Wochenende aufgerufen, einen PCR-Test durchführen zu lassen. Grund dafür ist ein „erhöhtes Infektionsgeschehen“ im Bezirk Lienz, teilte das Land am Mittwoch mit. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 279 - also im österreichischen Bezirksvergleich am zweiten Platz.