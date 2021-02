Die Pleite als neue Chance

„Für mich hatte der Skandal sogar etwas Gutes. Ich kann dank der Stiftung direkt in die Ausbildung zur Sozialpädagogin starten“, so Schefberger. „Mithilfe der Stiftung erhalten alle Teilnehmer eine geförderte Aus- und Weiterbildung und neben dem Arbeitslosengeld auch ein monatliches Stipendium in Höhe von 60 Euro“, erklärt Landesrat Leo Schneemann. Die Berufsorientierung für die ersten Teilnehmer startete Anfang Februar in Marz. Betroffene und Interessierte können auch jetzt noch jederzeit teilnehmen. Anmeldungen unter: arbeitsstiftung-bgld.at