49 Pflanzen in Garage: Cannabis-Züchter entlarvt

Es war ein Hinweis, der die Polizei auf die Spur des mutmaßlichen Drogenzüchters brachte. „Im Zuge einer freiwilligen Nachschau am Dienstag konnten schließlich in der Garage des 65-jährigen Einheimischen in einem abgetrennten Raum mehrere Holzschränke mit insgesamt 49 Cannabispflanzen vorgefunden werden. Diese standen großteils in voller Blüte und waren unter Wärmelampen platziert“, so die Ermittler.