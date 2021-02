„Peppa Pig“ ist meistverbreitete europäische Serie

Die erste Staffel der britischen Animationsserie „Peppa Pig“ ist die meistverbreitete europäische Fernsehserie. Sie wird am häufigsten bei Streaminganbietern und Mediatheken in Europa angeboten, wie eine Analyse der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle in Straßburg zeigt. Die Informationsstelle nahm erstmals Serien und Fernsehfilme in ihr Video-on-Demand-Verzeichnis auf. Davor beschränkte sie sich auf europäische Filme.