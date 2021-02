Untersagte Demos: „Öffentliches Wohl gefährdet“

10.000 Menschen haben nach der Untersagung von Demonstrationen am Sonntag trotzdem teilgenommen. Insgesamt hat es eine große Bandbreite an Demonstranten in Wien gegeben. In #brennpunkt diskutiert Moderatorin Katia Wagner über die Vorkommnisse in der Bundeshauptstadt. Dabei begrüßt sie Karl Mahrer (Sicherheitssprecher, ÖVP), Dagmar Berlakowitsch (Sozialsprecherin, FPÖ) sowie den Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl.