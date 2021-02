Vorderötztaler gestalten ihre Zukunft selbst

Die gescheiterten Bemühungen des Zusammenschlusses der Skigebiete Hochoetz und Kühtai vor zwei Jahren waren der Urknall in Oetz, sich zu fragen: Was wollen wir eigentlich? Die Gemeindeführung und „Katalysator“ Lois Amprosi entwickelten die Idee der „Zukunftsstrategie 2030“. Die sollte die Richtung in sämtlichen Lebensbereichen vorgeben. Das Wichtigste: Der Weg in die Zukunft soll vom Volk gebaut werden, die Gemeinden talauswärts stiegen mit ins Boot. Mit dem Strategieberater Clemens Westreicher heuerte man einen professionellen Kapitän an, der dem Projekt Struktur verleihen sollte.