Schlotterer-Ausbau erhitzt weiter die Gemüter

Das Geschäft mit dem Sonnenschutz läuft gut. Und zwar so gut, dass Hersteller Schlotterer in Adnet ausbauen will. Das soll künftig knapp 500 neue Arbeitsplätze schaffen. Dennoch sind nicht alle Bewohner des Orts mit den Plänen einverstanden. Eine Bürgerinitiative und Naturschützer wollen den Bau noch verhindern.