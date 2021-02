Auswilderung von Luchsen wird wieder angedacht

Jäger und Forstwirte als kritischer Gegenpol

Der 55-Jährige ist einer von mehreren Experten in dem jetzt auf Initiative der Grünen eingerichteten Gremium, in dem die Zukunft des Luchses in der Steiermark debattiert werden soll. Die Haltung der Jägerschaft ist kritisch, der Grund einfach erklärt: Ein Luchs reißt bis zu 50 Rehe pro Jahr und wird so zum Konkurrenten für den Jäger. Zudem wird das Wild generell schwerer zu bejagen, wenn ein Luchs im selben Revier lebt, da die Tiere vorsichtiger werden.