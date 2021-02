7 wichtige Fragen zum Semester-Ende

Wie werden in den steirischen Schulen heuer die Leistungen beurteilt?

Grundsätzlich erfolgt die Leistungsbeurteilung wie in den letzten Schuljahren. Laut Ministerium sind aber einige Erleichterungen für die Schüler vorgesehen. So darf pro Semester und Fach höchstens eine Schularbeit angesetzt werden. Ist die Durchführung einer Schularbeit nicht möglich oder zweckmäßig, kann diese auch entfallen. Mündliche und schriftliche Prüfungen gibt es nur bei ausreichender Vorbereitungszeit. Die Mitarbeit, also auch das Erfüllen von Arbeitsaufträgen und Hausübungen, muss in die Notengebung einfließen.