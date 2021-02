Republik droht nächste Klage

Entsetzen ausgelöst hat in der SPÖ, dass „niemand Verantwortung übernehmen will und jeder versucht, sich bei den anderen abzuputzen“, wie Fraktionsführer Roland Fürst erklärt. Die SPÖ sieht schwerwiegende Verfehlungen in der Bankenkontrolle, Wirtschaftsprüfer inbegriffen. Eigentlich hätte laut Fürst die Finanzmarktaufsicht (FMA) allein schon dafür zu sorgen, dass keine völlig inkompetenten Aufsichtsräte im Gremium sitzen. Das Ermittlungsverfahren gegen drei FMA-Bedienstete bestärke den Verdacht auf Multiorganversagen.