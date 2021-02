Anna Kournikova postet niedliches Foto von Tochter

Süßer Schnappschuss zum 1. Geburtstag von Mary

Und weil Mary am Wochenende ihren ersten Geburtstag gefeiert hat, gab‘s zum Jubiläum für die Fans auch gleich eine niedliche Überraschung. Denn Kournikova teilte ein seltenes Foto ihres jüngsten Kindes, auf dem die Kleine im weißen Kleidchen und mit einem Haarreifen mit Mascherl in den goldenen Löckchen mit großen Augen in die Kamera blickt. Die Ähnlichkeit mit ihrer berühmten Mama lässt sich da wohl nicht leugnen.