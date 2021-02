Gewalt: Drei Frauen erzählen von ihrer Flucht

Mehr Betroffene trauen sich, Hilfe zu holen

Frau F. fand Zuflucht im Grazer Frauenhaus - so wie viele andere von Gewalt betroffene Frauen und Kinder auch. Die Einrichtungen in Graz und Kapfenberg sind in den letzten Wochen zu etwa 90 Prozent ausgelastet gewesen, kürzlich hat das Land die Plätze aufgestockt. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass es mehr Gewalt gibt, sondern auch, dass mehr Betroffene den Schritt wagen, sich Hilfe zu suchen. Laut Daten des Gewaltschutzzentrums sind die Betretungsverbote zur Zeit wieder am steigen.