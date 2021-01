Verschwörungstheorien: Aufregung um US-Abgeordnete

So gilt Marjorie Taylor Greene als Anhängerin des QAnon-Wahns, einer Verschwörungstheorie, an die in den USA zahlreiche Trump-Anhänger glauben. Demnach werden die USA in Wahrheit von einer satanistischen Gruppe gesteuert, die Kinder entführt, foltert und tötet, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Der Einzige, der es mit dieser bestialischen Gruppe aufnehmen könne, sei – natürlich – Donald Trump.