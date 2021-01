Ab 14.30 Uhr LIVE: SKN St. Pölten gegen WAC

Vor dem Gastspiel am Sonntag beim SKN St. Pölten hat der WAC an einem misslungenen Start ins neue Fußball-Jahr zu knabbern. In den drei bisherigen Bundesliga-Partien holte der Europa-League-Sechzehntelfinalist gerade einmal zwei Punkte und wartet noch immer auf den ersten Torerfolg, zuletzt setzte es gegen den LASK eine 0:3-Heimniederlage. Den Platz in der Meistergruppe hat der Tabellensechste derzeit nur mit einem Punkt Vorsprung auf die Austria abgesichert. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie ab 14.30 Uhr dabei.