Impfbereitschaft hoch, aber Stimmung am Tiefpunkt

Große Sehnsucht nach Normalität

Und worauf freuen sich die Österreicher in der Zeit nach der Corona-Krise am meisten? Die Vorfreude auf einen normalen Alltag ist bei rund zwei Drittel groß, ebenso wie die Sehnsucht, Freunde und Familie zu treffen (71%), zu reisen (55%) oder in Restaurants essen zu gehen (53%). „Die geplanten Impfungen lassen ein neues kollektives Sicherheits- und Freiheitsgefühl entstehen“, erklärt P8-Chef Georg Hofherr.