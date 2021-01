Chaotischer Start, rosige Zukunft

Ein zweiwöchiges Trainingslager mit seinem neuen Team Movistar hatte Gregor Mühlberger geplant. Geworden sind es drei Tage. Erst saß er in Madrid fest, weil es dort so heftig schneite wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dann wurde einer seiner neuen Mannschaftskollegen positiv auf Corona getestet, musste er in Quarantäne. „Das Team ging da kein Risiko ein“, kann der Wahl-Salzburger inzwischen darüber grinsen.