Mozarts Randnotizen: Gelegenheit macht Lieder

Mozart war kein Schubert. Unter den berühmten Liedkomponisten spielte das musikalische Allround-Genie aus Salzburg nur eine bescheidene Nebenrolle. Nicht so am dritten Tag der Mozartwoche: Das Konzert mit dem Titel „Mozartiade“ rückt mit renommierten Gesangssolisten sein Liedschaffen in den Mittelpunkt.