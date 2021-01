Unsichtbare „Lkw-Ladung“ als tödliche Gefahr

Zwischenfälle oft in Tunnels

An sich ereignen sich solche Unglücke vorwiegend in Tunnels. Den Grund dafür nennt Alexander Holzedl, Pressesprecher der Asfinag: „Dieser Umstand lässt sich durch den Temperaturunterschied erklären. In einem Tunnel ist es wärmer als im Freien, somit ist die Gefahr größer, dass sich das Eis löst.“