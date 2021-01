Skilehrer-Cluster: Wut in Flachau ist riesengroß

Teilnehmer sind schon länger in Salzburg

Bereits im Dezember sollen viele der Teilnehmer Erfahrungen auf den Pongauer Hängen gemacht haben. „Es war auch klar, dass sich die jungen Menschen am Abend zusammensetzen.“ Die Pongauerin Julia Schiefer teilte diese Beobachtungen und findet, dass man verschärft kontrollieren hätte müssen. Für sie ist die Ausbildung zwar okay, aber nur wenn die Vorschriften auch eingehalten werden. Für Dominik Moser, er arbeitet im Umami-Streetfood-Laden im Zentrum, hätte der Kurs gar nicht stattfinden sollen. Dieser hätte heuer wegen der Pandemie verschoben werden können. Es werden ja keine Skilehrer in größerer Zahl benötigt.