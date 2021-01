Platter: „Skifahren wird zum Sündenbock gemacht“

Bürgermeister will „rigoros“ gegen schwarze Schafe vorgehen

Ob sich dieser auf der Skipiste findet? Denn wie die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete, gibt es Schlupflöcher – und so haben sich Dutzende schwedische, dänische und britische Skifahrer im Tiroler St. Anton am Arlberg einquartiert. „Sie landen in Zürich und kommen dann mit dem Zug“, bestätigt Bürgermeister Helmut Mall auch der „Krone“. Der Ortschef will nun „rigoros dagegen vorgehen“. Denn es könne nicht sein, dass Schulen zu sind, die Nachbarn nicht besucht werden dürfen, aber „schwarze Schafe zum Skifahren kommen“.